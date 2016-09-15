Геращенко назвала ганьбою ситуацію з блокуванням звільнення заручників

Про це вона написала у Facebook.

«Це ганьба, що звільнення заручників блокується. І хотілось би більш чіткої і активної позиції від ОБСЄ, в т. ч. країн Нормандського формату, для яких питання прав людини, долі людей мають бути ключовими, а не другорядними», - зауважила Геращенко.

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За її словами, українська сторона готова до «найширших компромісів» в питанні звільнення заручників. «Ми розглядаємо це питання як виключно гуманітарне, і тут можна досягти прогресу - була б згода іншої сторони. І добитися цієї згоди можливо, якщо посилиться тиск на РФ всього світу - в т. ч. представників Нормандського формату, які натомість говорять виключно про політичний блок, закон про вибори і т. д., але залишають на третій план гуманітарний аспект», - наголосила вона.

За даними Геращенко, зараз в списку зниклих безвісти - 500 осіб (цивільні і військові), серед заручників – 112 (кілька днів тому в полон з необережності потрапили кілька силовиків, які поїхали провідати родичів на окупованих територіях). «Натомість, була непідтверджена інформація про те, що начебто бачили кількох заручників з відповідного списку СБУ, і тому 3 людей зі списку заручників перенесено в список зниклих безвісти....», - зауважила вона.