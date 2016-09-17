На Донбасі з полону бойовиків звільнено двох українців - Порошенко
На Донбасі з полону бойовиків звільнено Володимира Жемчугова і Юрія Супруна.
Про це президент України Петро Порошенко написав у Facebook.
"Володимир Жемчугов і Юрій Супрун звільнені з полону! Їм буде надано необхідну медичну допомогу", - заявив він.
"Ми продовжимо боротьбу за звільнення усіх українців", - додав президент.
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Як повідомляв УНІАН, в середині червня представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляла, що Україна вимагає від бойовиків негайного звільнення тяжкопораненого українця Жемчугова, в якого ампутовані кінцівки та вибиті очі.
13 квітня 2016 року у Представництві ООН в Україні заявили про утримання бойовиками в полоні представника місії ООН Юрія Супруна, який є колишнім співробітником СБУ, та закликали звільнити його.