У штабі АТО розповіли про "режим тиші" на Донбасі: бойовики 13 разів стріляли сьогодні

19:32, 17 вересня 2016
Війна
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З опівночі й до 18.00 російсько-терористичні війська 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, при цьому важке озброєння не застосовували.

REUTERS

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

На Донецькому напрямку найбільше ворожих обстрілів зафіксовано в Авдіївській промзоні.

"Ворог обстрілював українських захисників, використовуючи гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. А по Верхньоторецькому бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів", - повідомили у штабі.

На Маріупольському напрямку противник вдався до збройних провокацій в районі Мар’їнки, Широкиного, Павлополя та Талаківки, де бойовики також вели турбуючий вогонь з кулеметів та стрілецької зброї.

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Водночас у штабі АТО відзначили, що всі ці випадки порушення режиму припинення вогню окупаційними військами ретельно документуються військовослужбовцями української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, минулої доби російсько-окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, при цьому важке озброєння не застосовували. Загинув один український військовий, ще шестеро отримали поранення.

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