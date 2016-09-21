Окупанти на Донбасі притихли: за добу 13 обстрілів, на Луганщині знову "мовчать"

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 5 порушень "режиму тиші". Російсько-окупаційні війська вели вогонь з БМП по Луганському та Зайцевому. До того ж, противник обстріляв Зайцеве з міномету 120-го калібру, а з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї вів вогонь по Майорську, Луганському та Зайцевому.

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На Маріупольському напрямку зафіксовано 8 порушень "режиму тиші". В районі Мар’їнки, Старогнатівки та Павлополя бойовики вели турбуючий вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, бойовики обстрілювали з БМП позиції українських військ біля Старогнатівки.

Зазначається, що в зоні проведення АТО за минулу добу не було зафіксовано прольотів БПЛА.