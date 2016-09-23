Звільнений з полону Жемчугов зізнався, що входив до партизанського загону

"На окупованій бойовиками території давно діють партизанські загони. Я перебував в одному з них. Вступив туди тому, що хотів захистити свою країну. Родом я із Красного Луча Луганської області... пізніше разом з дружиною поїхав до Грузії. Коли в 2014 році ми з Оленою (дружина Жемчугова - УНІАН) приїхали до моєї мами в Красний Луч, там вже стояли на блокпостах так звані ополченці. Я зрозумів, що не можу як ні в чому не бувало повернутися до Грузії... Вивіз у Тбілісі дружину і маму, а сам повернувся до Луганської області", - розповів Жемчугов в інтерв'ю "Фактам".

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Сім'я Жемчугова не знала, що він входить до партизанського загону.

За словами дружини, вона знала лише те, що її чоловік допомагає місцевим жителям — вивозить їх з окупованої території, доставляє продукти і ліки.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня, на Донбасі з полону бойовиків були звільнені ще двоє українців: Жемчугов і співробітник ООН Юрій Супрун.

Тяжкопораненого Жемчугова, у якого ампутовані кінцівки і вибиті очі, терористи утримували в полоні близько року. Співробітника ООН Супруна - з квітня поточного року.