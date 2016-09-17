Звільнений з полону бойовиків Жемчугов: "Вірю, що за війною прийде перемога"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з президентом Петром Порошенком у столичному Науково-практичному центрі профілактичної і клінічної медицини Державного управління справами.

Читайте такожПорошенко на зустрічі із Жемчуговим і Супруном заявив, що їхньому звільненню з полону сприяли його переговори з Путіним

«Хочу подякувати всім, хто боровся за мене. Я людина, яка родом з Донбасу, я росіянин за національністю, народився і виріс на Донбасі, колишній шахтар, але так склалося, що я по-іншому почав мислити, ніж прості люди на Донбасі, яких на сьогоднішній день просто ошукали, розповідаючи, що тут (в Україні - УНІАН) фашисти, нацисти», - заявив Жемчугов.

«Так склалося, я отримав гарну освіту і зміг розібратися між чорним і білим, і я став на сторону білого, і такі ж, як я, патріоти України, в окупації стали на боротьбу проти цієї підлої російської, гнилої окупації, яка по-гнилому веде війну проти України», - додав він.

«В окупації не побоялися взяти в руки зброю і почати боротися з російськими окупантами та українськими зрадниками, які стали там на сторону російської армії, російського окупаційного режиму ... Вірю, що за війною прийде перемога, і моє рідне місто Красний Луч звільнять від російських окупантів, і люди почнуть там жити нормально», - зазначив Жемчугов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, на Донбасі з полону бойовиків були звільнені ще двоє українців: Жемчугов і Супрун.

Тяжкопораненого Жемчугова, у якого ампутовані кінцівки та вибиті очі, терористи утримували в полоні близько року. Співробітника ООН Супруна - з квітня поточного року.