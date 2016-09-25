Лисенко про прокремлівського пропагандиста: Філліпс позитивно впливає на українських військових, бо викликає огиду

Про це Лисенко сказав у коментарі "Апострофу".

Він зазначив, що Філліпс позитивно впливає на українських військових, тому що викликає огиду. через це у бійців посилюється бажання захищати Україну й зростає ненависть до ворогів.

Спікер Адміністрації президента додав, що особливо зростає ненависть бійців до журналістів, які ведуть путінську пропаганду.

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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня під час обміну полоненими Філліпс прорвався в карету швидкої допомоги, де перебував Володимир Жемчугов, і почав ставити йому провокаційні питання. Тяжкопораненого Жемчугова, у якого ампутовані кінцівки і вибиті очі, терористи утримували у полоні близько року.