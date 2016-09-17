Прокремлівський пропагандист Грем Філліпс намагався зірвати звільнення українців з полону "ДНР"

Про це повідомляє ТСН.

Під час обміну відомий пропагандист Грем Філліпс почав ображати Жемчугова, який через підрив на розтяжці залишився без очей і рук.

Провокатор вигукував недоречні слова з нахабною посмішкою і знімав реакцію українців на відео. Жемчугов гідно відповідав на закиди негідника, підкреслюючи, що він знаходиться на своїй землі, де народився і виріс. Вже в швидкій йому стало погано. Чоловік зізнався, що Філіпс таки змусив його розхвилюватися.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, на Донбасі з полону бойовиків були звільнені ще двоє українців: Жемчугов і Супрун. Тяжкопораненого Жемчугова, у якого ампутовані кінцівки і вибиті очі, терористи утримували в полоні близько року. Співробітника ООН Супруна - з квітня поточного року.