Волонтери показали фото скупчення військової техніки російсько-терористичних сил у Донецьку

Волонтерська аеророзвідка передала міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm ексклюзивні знімки.

У ході аналізу встановлено, що в одному з районів окупованого міста Донецька у бойовиків зосереджено велике скупчення озброєнь.

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Крім автомобільної техніки, тягачів МАЗ-537, БМП, КШМ і МТ-ЛБ виявлено понад 20 одиниць танків Т-64БВ і Т-72Б різних модифікацій (калібр 125 мм), а також як мінімум 2 одиниці САУ 2С1 «Гвоздика» (калібр 122 мм).

На основі даних інсайдерів також встановлено, що у вказаному районі дислокується так звана 5 окрема мотострілецька бригада (ОМСБр) 1 Армійського корпусу (АК) . Командир бригади має позивний "Кремінь".

Як повідомляли в українській розвідці, під позивним «Кремінь» ховається полковник ЗС РФ Каплій Ігор Григорович, який раніше проходив службу на командних посадах у Повітряно-десантних військах ЗС РФ. До відрядження на Донбас він обіймав посади командира 51-го парашутно-десантного полку (м. Тула, РФ), а також начальника 242 навчального центру підготовки молодших спеціалістів (м. Омськ, РФ).

Таким чином, на основі проведеного волонтерами InformNapalm розслідування можна зробити такі висновки:

— російська сторона займається процесом поставок техніки;

— у порушенняМмінських домовленостей продовжує утримувати на окупованих територіях важке озброєння;

— у складі незаконних збройних формувань на командних посадах перебувають кадрові російські офіцери.