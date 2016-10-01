Бойовики після розведення сторін біля Золотого відкрили вогонь - штаб

Про це повідомив прес-офіцер сектору Луганськ Валентин Шевченко в ефірі "5 каналу".

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"На околиці міста Золоте сталося розведення представниками ОБСЄ на конкретні рубежі. Після відповідного сигналу, військовослужбовці, які несуть службу на спостережних постах – відійшли на визначені рубежі. Заздалегідь, військовослужбовці провели роз'яснювальну роботу серед місцевого населення попередили їх, що вони їх не залишають, не залишають і гарантують безпеку. Також представники місії ОБСЄ підтвердили, що на тій стороні також сталося відведення військ. На задану відстань. Кількість особового складу вони не повідомляють", - сказав Шевченко.

Він додав, сторони звільнили по одному квадратному кілометру на лінії розмежування. Втім, вже через кілька хвилин після розведення, за словами Шевченка, бойовики відкрили вогонь з гранатометів неподалік від Новоолександрівки.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкову рішення Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування.

Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб. Однак бойовики щодня порушують "режим тиші". Після підписання Рамкового рішення в уряді не виключали відкриття контрольного пункту в'їзду/виїзду до н.п. Золоте Луганської обл. після розведення сил.

Довідка УНІАН. КПВВ «Золоте» був відкритий 31 березня 2016 року, але він пропрацював лише кілька годин. Така ситуація склалася у зв'язку з постійними обстрілами окупантами даного напрямку і відмовою бойовиків здійснювати зі свого боку пропуск людей та транспорту.