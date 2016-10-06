У контактній групі розкрили сплановану акцію Росії щодо легалізації "Л/ДНР"

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України у політичній підгрупі контактної групи Ольга Айвазовська.

За її словами, це - давно спланована акція РФ, яка послідовно реалізовується з весни.

Читайте також"Закрили з політичних причин": бойовиків зловили на брехні про ремонт переходу в Станиці Луганській

"Думаю, що європейським, американським та іншим партнерам України варто нарешті зрозуміти, що це ставить під сумнів Мінський процес та є прямим шантажем, не менш цинічним, ніж заяви про "неможливість вирішення безпекового блоку без політичного", - наголосила Айвазовська.

Також представниця України додала що вчорашній раунд консультацій на рівні політичної підгрупи контактної групи в Мінську закінчився без результатів.

Раніше Геращенко заявила, що Україна розцінює всі так звані "праймерізи" на окупованому Донбасі як чергову спробу нахабного зриву Мінського процесу.