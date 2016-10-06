У контактній групі розкрили сплановану акцію Росії щодо легалізації "Л/ДНР"

08:57, 06 жовтня 2016
Війна
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Київ неодноразово піднімав питання т.зв. "праймеріз", які мають всі шанси перерости у т.зв. місцеві вибори без участі України з наступною легалізацією незаконних збройних формувань.

праймериз / Фото: сайт боевиков

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України у політичній підгрупі контактної групи Ольга Айвазовська.

За її словами, це - давно спланована акція РФ, яка послідовно реалізовується з весни.

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"Думаю, що європейським, американським та іншим партнерам України варто нарешті зрозуміти, що це ставить під сумнів Мінський процес та є прямим шантажем, не менш цинічним, ніж заяви про "неможливість вирішення безпекового блоку без політичного", - наголосила Айвазовська.

Також представниця України додала що вчорашній раунд консультацій на рівні політичної підгрупи контактної групи в Мінську закінчився без результатів.

Раніше Геращенко заявила, що Україна розцінює всі так звані "праймерізи" на окупованому Донбасі як чергову спробу нахабного зриву Мінського процесу.

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