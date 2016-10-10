Позиції бойовиків на Донеччині посилюються снайперськими групами (відео)

Про це йдеться в сюжеті програми «Спецкор» на телеканалі «2+2».

Нова партія заблукалих стрільців прибула у Донецьк. Ворожі ДРГ підходять уже впритул до наших позицій у Мар"їнці. Востаннє "гірники" наблизились на 80 метрів і намагались гранатами закидати український спостережний пункт. Однак отримали пару сотень кілограм свинцю.

Як повідомляв УНІАН, за добу на Донбасі поранено чотирьох українських військових, російсько-окупаційні війська 22 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Зокрема, під час обстрілу села Новоолександрівка Попаснянського району з протитанкових керованих ракетних комплексів, гранатометів різних типів і великокаліберних кулеметів дістав поранення один український військовослужбовець.