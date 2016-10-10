За добу на Донбасі поранено 4 українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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Зокрема, як повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, під час обстрілу села Новоолександрівка Попаснянського району з протитанкових керованих ракетних комплексів, гранатометів різних типів і великокаліберних кулеметів дістав поранення один український військовослужбовець.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.