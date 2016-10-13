Бойовики обстріляли з САУ селище Водяне, пошкоджено кілька будинків

В результаті обстрілу сталася пожежа, кілька будинків отримали серйозні пошкодження.

Про це 0629.com.ua повідомив прес-офіцер сектору "Маріуполь" Олександр Кіндсфатер.

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За його словами, обстріл триває. Кількість постраждалих серед мирного населення уточнюється.

Кіндсфатер зазначив, що станом на 18.00 в секторі сталося 13 обстрілів, з них 6 - на маріупольському напрямку. 6 разів бойовики застосували артилерію.

Як зазначає видання, канонаду чути і в Маріуполі. Навіть при закритих вікнах залпи важких знарядь чути в Кальмиусском і Лівобережному районах. На Східному тремтять вікна.

"Ситуація на лінії фронту контрольована. Військові приведені в стан високої готовності", - підкреслив Кіндсфатер.

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На даний момент інформації про поранених жителів немає. У лікарні Маріуполя вони не надходили. У той же час є інформація про поранених серед військовослужбовців, вона перевіряється.

Раніше УНІАН повідомляв, що російські окупаційні війська протягом дня 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Зокрема, на Маріупольському напрямку сталося 13 обстрілу, в тому числі шість з важкого озброєння.