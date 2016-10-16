У МВС вважають, що до знищення "Мотороли" причетні його поплічники.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав спікер МВС Артем Шевченко.

"Терорист Арсеній "Моторола" Павлов - знищений. Схоже, що своїми ж поплічниками по людиноненависницькому терористичному інтернаціоналу. Такий сумний, але справедливий кінець всіх таких виродків на нашій українській землі", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні бойовика "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті в Донецьку. В СБУ підтвердили факт смерті "Мотороли".