У МВС вважають, що до знищення "Мотороли" причетні його поплічники
23:22, 16 жовтня 2016Війна
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У МВС вважають, що до знищення "Мотороли" причетні його поплічники.
Терорист Арсеній "Моторола" Павлов - знищений / Скріншот відео
Про це на своїй сторінці в Facebook написав спікер МВС Артем Шевченко.
"Терорист Арсеній "Моторола" Павлов - знищений. Схоже, що своїми ж поплічниками по людиноненависницькому терористичному інтернаціоналу. Такий сумний, але справедливий кінець всіх таких виродків на нашій українській землі", - сказано в повідомленні.
Читайте такожУ "ДНР" підтвердили знищення "Мотороли" в Донецьку
Нагадаємо, сьогодні бойовика "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті в Донецьку. В СБУ підтвердили факт смерті "Мотороли".
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