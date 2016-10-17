Захарченко звинуватив Київ у знищенні "Мотороли" і назвав це "оголошенням війни"
00:23, 17 жовтня 2016Війна
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Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР"".
Захарченко назвав знищення "Мотороли" "оголошенням війни" / oplot.info
Про це сказав Захарченко, коментуючи знищення одного з командирів бойовиків з позивним "Моторола", передають РИА Новости.
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"Я так розумію, Петро Порошенко порушив перемир'я і оголосив нам війну? Тепер чекайте. Вистачить, натерпілися, наобіцялися", — сказав він журналістам.
Нагадаємо, в неділю, 16 жовтня, бойовика "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті в Донецьку. В СБУ і в "ДНР" підтвердили факт смерті "Мотороли".
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