Захарченко звинуватив Київ у знищенні "Мотороли" і назвав це "оголошенням війни"

Про це сказав Захарченко, коментуючи знищення одного з командирів бойовиків з позивним "Моторола", передають РИА Новости.

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"Я так розумію, Петро Порошенко порушив перемир'я і оголосив нам війну? Тепер чекайте. Вистачить, натерпілися, наобіцялися", — сказав він журналістам.

Нагадаємо, в неділю, 16 жовтня, бойовика "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті в Донецьку. В СБУ і в "ДНР" підтвердили факт смерті "Мотороли".