У Луганській області підірвалося авто з українськими військовими
10:11, 17 жовтня 2016Війна
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У Луганській області підірвався автомобіль з українськими військовими.
REUTERS
Про це повідомив голова облдержадміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.
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"У Попаснянському районі на міні підірвався автомобіль з нашими військовослужбовцями, один боєць загинув, троє – отримали поранення різного ступеню тяжкості, за їхнє життя наразі борються лікарі", - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, вранці 17 жовтня в Авдіївці почався бій. Джерело УНІАН заявило, що терористи спробують взяти штурмом позиції ЗСУ.
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