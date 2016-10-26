СММ ОБСЄ знову заявляє про обмежений доступ до ділянок розведення сил

Про це йдеться в повідомленні місії в Facebook.

«Сьогодні знову обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка – ЗСУ, «ЛНР», «ДНР» не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ СММ ОБСЄ заявили про чергові перешкоди для спостерігачів на трьох ділянках лінії розведення в зоні АТО

Спостерігачі наголошують, що можуть і готові спостерігати, але їм потрібен доступ. «СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного й безперешкодного доступу, координувати розмінування», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії зіткнення. Документом передбачено розведення сил і засобів в Золотому, Петровському і Станиці Луганської.

1 жовтня розведення сил відбулося в Золотому, 7 жовтня – в Петровському. На 9 жовтня було заплановано відведення сил біля Станиці Луганської, однак через обстріли з боку російсько-терористичних військ Збройні сили України перенесли терміни відведення сил біля Станиці Луганської.