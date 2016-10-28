Терориста "Моторолу" ліквідували за вказівкою Путіна - російський політолог

Про це в інтерв'ю ONLINE.UA розповів російський політолог, вчений і публіцист Андрій Піонтковський.

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"Якби був тільки один "Моторола", то я б обирав між українськими та російськими спецслужбами. Але це не перший випадок. Ви ж пам'ятаєте Бетмена, Мозгового та інших. Навіть російська пропаганда не говорить, що це українські спецслужби", - зазначив він.

Піонтковський вважає, що це організував Сурков за розпорядженням Путіна.

"Це ліквідація надто, як ви сказали, медійних та малокерованих людей. Менш підконтрольних, ніж (ватажки "ДНР/ЛНР" — Ред.) Захарченко і Плотницький. Адже вони готові до будь-яких поворотів партійної лінії у Кремлі", - підсумував політолог.

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня.

Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР". Незабаром у "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".