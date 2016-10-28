Зі снарядів та броні: копію трону з "Гри престолів" в зоні АТО показали на відео

13:06, 28 жовтня 2016
Війна
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Копія трону з популярного серіалу "Гра престолів" зараз стоїть на передовій неподалік від Авдіївки в декількох сотнях метрів від бойовиків і в п'яти хвилинах їзди від Донецького аеропорту.

Це місце для арт-об'єкта обрали невипадково: трон зроблений з уламків снарядів, що розірвалися саме тут, на передовій, повідомляє Донбас.Реалії.

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Автори зізнаються, що проблеми зі спорудженням і транспортуванням залізного трону на передову виникали постійно. Єдине, чого було вдосталь – це "будматеріал".

Робота над троном зайняла у автора ідеї, волонтера із Запоріжжя Дениса Буштеца і його друзів, 3 тижні. Майстрували далеко від передової – у Запоріжжі в звичайному гаражі з уламків снарядів, гільз і частин танкової броні.

Волонтер вирішив використати залізний трон в якості символу, щоб привернути увагу до того, що відбувається на передовій. Свій трон волонтер зняв у ролику, в якому бійці звертаються до глядачів, як своєрідне нагадування про війну з перших вуст.

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