Зі снарядів та броні: копію трону з "Гри престолів" в зоні АТО показали на відео
Копія трону з популярного серіалу "Гра престолів" зараз стоїть на передовій неподалік від Авдіївки в декількох сотнях метрів від бойовиків і в п'яти хвилинах їзди від Донецького аеропорту.
Копія трону з «Гри престолів» у прифронтовій зоні..— Донбас Реалії (@donbassrealii) 28 жовтня 2016 р.
Зроблений зі снарядів і броні..
Порівняйте з оригіналом на 1:52.#donbassrealpic.twitter.com/BWZGVxptgV
Це місце для арт-об'єкта обрали невипадково: трон зроблений з уламків снарядів, що розірвалися саме тут, на передовій, повідомляє Донбас.Реалії.
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Автори зізнаються, що проблеми зі спорудженням і транспортуванням залізного трону на передову виникали постійно. Єдине, чого було вдосталь – це "будматеріал".
Робота над троном зайняла у автора ідеї, волонтера із Запоріжжя Дениса Буштеца і його друзів, 3 тижні. Майстрували далеко від передової – у Запоріжжі в звичайному гаражі з уламків снарядів, гільз і частин танкової броні.
Волонтер вирішив використати залізний трон в якості символу, щоб привернути увагу до того, що відбувається на передовій. Свій трон волонтер зняв у ролику, в якому бійці звертаються до глядачів, як своєрідне нагадування про війну з перших вуст.