Зі снарядів та броні: копію трону з "Гри престолів" в зоні АТО показали на відео

Автори зізнаються, що проблеми зі спорудженням і транспортуванням залізного трону на передову виникали постійно. Єдине, чого було вдосталь – це "будматеріал".

Робота над троном зайняла у автора ідеї, волонтера із Запоріжжя Дениса Буштеца і його друзів, 3 тижні. Майстрували далеко від передової – у Запоріжжі в звичайному гаражі з уламків снарядів, гільз і частин танкової броні.

Волонтер вирішив використати залізний трон в якості символу, щоб привернути увагу до того, що відбувається на передовій. Свій трон волонтер зняв у ролику, в якому бійці звертаються до глядачів, як своєрідне нагадування про війну з перших вуст.