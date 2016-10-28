Минулої доби в зоні АТО один український військовий загинув, 6 дістали поранення - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув і шість дістали поранення», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики обстріляли житлові квартали підконтрольного їм міста Макіївка (Донецька обл.) з метою дискредитації Збройних сил України. Стрільба велася з позицій бойовиків, обладнаних в районі сел. Мінеральне, Яковлівка та м. Ясинувата.