Минулої доби в зоні АТО один український військовий загинув, 6 дістали поранення - Лисенко
13:09, 28 жовтня 2016Війна
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Минулої доби в зоні проведення АТО один український військовий загинув, 6 дістали поранення.
У Міноборони повідомили про втрати в зоні АТО / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
«За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув і шість дістали поранення», - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, бойовики обстріляли житлові квартали підконтрольного їм міста Макіївка (Донецька обл.) з метою дискредитації Збройних сил України. Стрільба велася з позицій бойовиків, обладнаних в районі сел. Мінеральне, Яковлівка та м. Ясинувата.
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