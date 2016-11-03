Представники ОБСЄ не потрапили на ділянки розведення вогню на Донбасі через можливі міни

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не змогла потрапити на ділянки розведення сил на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ у Facebоok.

Зокрема зазначається, що представники СММ ОБСЄ не потрапили до ділянок Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка.

«… знову обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка – ЗСУ, «ЛНР», «ДНР» не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)», - йдеться у повідомленні.

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При цьому в ОБСЄ наголошують, що готові до спостереження, втім представникам СММ необхідний доступ.

«СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування», - зазначили в ОБСЄ.

Нагадаємо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляв, що СММ ОБСЄ не відповідає за координацію розведення військ на Донбасі і її спостерігачі не зобов’язані бути присутніми на ділянках розведення цілодобово.

«Я чув заяви, і всі вони безпідставні, де стверджувалось, що СММ ОБСЄ відповідає за координацію процесу розведення. Ми не відповідаємо за цей процес, саме сторони мають координувати це між собою за сприянням Спільного центру контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування на Донбасі», - заявив він.