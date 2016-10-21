У місії ОБСЄ заявили, що вони не відповідають за координацію розведення військ на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я чув заяви, і всі вони безпідставні, де стверджувалось, що СММ ОБСЄ відповідає за координацію процесу розведення. Ми не відповідаємо за цей процес, саме сторони мають координувати це між собою за сприянням Спільного центру контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування на Донбасі», - заявив він.

«Ми чули заяви про те, що спостерігачі СММ ОБСЄ мають бути присутні на місцях на ділянках розведення цілодобово. Знову таки – це недостовірна інформація. Ми дійсно присутні у всіх районах, щонайменше 10 годин на день 7 днів на тиждень, решту часу, як це передбачено Рамковим рішенням, – ми здійснюємо дистанційне спостереження з використанням різних технічних засобів, які доступні для нас», - додав Хуг.

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Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня розведення сил відбулося у Золотому, 7 жовтня – у Петрівському. На 9 жовтня було заплановане відведення сил поблизу Станиці Луганської, проте через обстріли з боку російсько-терористичних військ Збройні сили України перенесли терміни відведення сил поблизу Станиці Луганської.