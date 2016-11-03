За добу в зоні АТО один український військовий був поранений - Мотузяник
13:31, 03 листопада 2016Війна
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За добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає, один боєць зазнав поранень.
Один боєць був поранений у районі Авдіївки внаслідок ворожого обстрілу / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих у лавах Збройних сил України немає. Однак один військовослужбовець зазнав поранень. Це сталося в районі Авдіївки внаслідок ворожого обстрілу», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики за минулу добу 47 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі.
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