В СБУ розповіли про зачистки серед бойовиків "Д/ЛНР"

Цю інформацію підтвердив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає ЛІГА.net.

"Те, що зараз відбувається, підтверджує, що люди, які самі себе призначили так званою владою так званих псевдореспублик, вони постійно між собою з'ясовують стосунки", - сказав Тандіт.

Він наголосив, що головний вплив продовжує чинити Кремль.

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"Головний вплив має Росія. І, звичайно, ясно, що фактично немає ніякої Малоросії, ніякої Новоросії, а ті люди, які мали відношення до фейкових утворень, вони фактично знищуються", - зазначив Тандіт.

За інформацією ЛІГА.net, деяких проросійських найманців, які були наближені до одного з ватажків терористичного угруповання "ЛНР" Циплакова, кинули до підвалу кілька днів тому.

Раніше журналіст Олександр Білінський розповів про зачистки, які бойовики "ДНР" проводять в Горлівці Донецької області.