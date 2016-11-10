Сейм Латвії не дозволив своїм громадянам служити в армії України

Його авторами є депутати Національного об'єднання Едвін Шноре і Яніс Домбрава, які подали відповідні пропозиції до другого читання поправок до закону про Нацбезпеки, передає lsm.lv.

У зверненні до Сейму Шноре заявив, що влітку, щоб запобігти ситуації, коли латвійці їдуть до Росії, щоб взяти участь там у військових таборах, Міністерство оборони пропонувало встановити законом, що негромадяни не можуть служити в іноземних арміях, а громадянам можна вступати лише в армії країн ЄС і НАТО.

Шноре зазначив, що під час української кризи в армії України служили кілька громадян Латвії. І щоб діяльність цих осіб не була кримінально караною, але запропонував вписати до закону пункт, який би дозволив громадянам Латвії служити у збройних силах держав-партнерів НАТО. До їх числа, крім України, входять також армії Чорногорії і Боснії.

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Однак оборонна комісія парламенту відхилила цю ідею. Багато депутатів коаліції висловили думку, що в такому випадку латвійські солдати повинні брати участь у бойових діях в латвійській же формі і підпорядковуватися латвійському командуванню. А депутат Олексій Лоскутов («Єдність») заявив, що якщо б латвійцям було дозволено служити до Майдану, тоді вони, можливо, потенційно могли б брати участь у подіях, коли бійці «Беркут» відкрили вогонь по протестувальниках у Києві.

Рішення про поправки до закону про нацбезпеку депутати ще мають ухвалити в третьому і остаточному читанні.