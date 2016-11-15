В українській армії п'яту добу триває розгойдування ситуації - Бірюков

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник президента Юрій Бірюков.

Він розповів, що відбувається це з використанням спецзасобів, "балакунів".

"Армію гойдають. Просто вдумайтеся - хтось зараз, прямо у цю хвилину, хитає настрій в армії. Цей хтось хоче домогтися перемоги над нами саме такою ціною", - зазначив Бірюков.

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На його думку, Путін може напасти на Україну, якщо військових все-таки "розгойдає".

"Армію гойдають. Прізвище гойдальника, по ланцюгу вгору, Путін. І так, він може напасти. Коли розгойдає. Ми це вже проходили в 2014-му. Коли розгойдували Крим, розгойдували Донецьк, розгойдували Луганськ... Армію качають, а армія, в масі своїй - не слухає. Більш того, сигналізує", - вважає радник Порошенко.

Бірюков вважає, що мітинги й протести розгойдують ситуацію в армії та країні.

"Ви, протестувальники, підставляєте армію. Тим, що змушуєте бійців нервувати про тил. Відволікаєте від прицілу, від каганця, від гашетки", - підсумував він.