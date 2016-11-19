У Дніпрі в лікарні помер 19-річний боєць АТО
У Дніпровській лікарні ім. Мечникова помер 19-річний боєць АТО з Київської області.
Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці в Facebook.
«О 13.00 серце Героя зупинилося в третій раз, за 20 днів боротьби за життя назавжди. Ворожий обстріл промзони забрав життя нашого Героя, молодого хлопчика з села Масківці, Баришівського району Київської області, який добровільно уклав контракт з ЗСУ і, разом з рідним старшим братом, став на захист України», – сказала Губа.
Читайте такожБойовики обстрілюють українських захисників на всіх напрямках у зоні АТО - штаб
Радник голови Дніпропетровської ОДА зазначила, що 6 листопада Віталію виповнилося 19 років.
Як повідомляв УНІАН, 17 листопада під час мінометного обстрілу на позиції під Авдіївкою загинув командир 72-ої бригади ЗСУ Сергій Ходоровський.
Авдіївська промзона залишається однією з найбільш гарячих точок в зоні АТО.