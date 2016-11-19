У Дніпрі в лікарні помер 19-річний боєць АТО

Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці в Facebook.

«О 13.00 серце Героя зупинилося в третій раз, за 20 днів боротьби за життя назавжди. Ворожий обстріл промзони забрав життя нашого Героя, молодого хлопчика з села Масківці, Баришівського району Київської області, який добровільно уклав контракт з ЗСУ і, разом з рідним старшим братом, став на захист України», – сказала Губа.

Читайте такожБойовики обстрілюють українських захисників на всіх напрямках у зоні АТО - штаб

Радник голови Дніпропетровської ОДА зазначила, що 6 листопада Віталію виповнилося 19 років.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада під час мінометного обстрілу на позиції під Авдіївкою загинув командир 72-ої бригади ЗСУ Сергій Ходоровський.

Авдіївська промзона залишається однією з найбільш гарячих точок в зоні АТО.