Смерть командира взводу 72-ої бригади під Авдіївкою: військові розповіли про загиблого (фото, відео)

Це одна з найнебезпечніших позицій на передовій під Авдіївкою, передає 5 канал.

З настанням темряви тут завжди гаряче. Бойовики – геть близько. Іноді підповзають майже впритул. Місцевість та руїни будинків цьому лише сприяють.

17 листопада під час мінометного обстрілу вже вдруге за листопад на цій позиції загинув боєць. Командир взводу Сергій Ходоровський. Йому було 36 років. Кадровий військовий, він служив в Іраку, виходив з оточення під Іловайськом. У нього вдома залишилась маленька дитина.

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Наймолодший у взводі загиблого Сергія Ходоровського – 20-річний Євген. Згадуючи командира, юнак не стримує сліз. Той був для нього вчителем – адже на війні Женя лише місяць.

"Людина добра, хороша, таких людей мало. У мене немає слів, мені тяжко говорити. Я навіть не вірю, що цієї людини немає. Я його вважав як свого батька тут", – військовий 72-ї бригади ЗСУ Євген.

На початку листопада на цих же позиціях загинув Денис Здоровець – киянин, якому у вересні виповнилося 22.