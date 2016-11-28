У Херсонській області встановили пам'ятник кримчанам, які загинули за Україну (відео)

Козацький хрест і дві плити з іменами загиблих стоїть просто на кримській трасі за кілька кілометрів від окупованого Криму, йдеться у сюжеті ТСН.

2014 року на дорозі М-17 розташувалися перші військові частини, що мали захистити Херсонщину від так званих зелених чоловічків, які господарювали в Криму. Саме тут встановили пам'ятник загиблим. На гранітних плитах вказані імена двадцяти одного бійця. Хтось з них переїхав з півострова задовго до війни, хтось – покинув домівку, не змирившись з окупаційною владою і пішов до війська.

Читайте такожУкраїнські військові посилюють Херсонську область технікою та особовим складом - ЗМІ

"З-поміж них 19 – це вояки Збройних сил України. Це також бійці підрозділів внутрішніх справ, які пішли добровольцями, які пішли за мобілізацією. Але, як би там не було, для нас найважливіше було те, що ці люди не стали прогинатися перед окупаційною владою", - розповів керівник благодійного фонду Павло Подобєд.

На відкриття меморіалу приїхало кілька родин загиблих. Бійці 57 бригади тут, щоб вшанувати свого побратима, який загинув на Донбасі.

Наглядати за пам'ятником будуть жителі прилеглих сіл та кримські татари з громадського формування "Аскер". Поруч стоїть їхній наметовий табір. Меморіал добре видно з вікон автівок та автобусів, що прямують на окупований півострів. До адмінмежі звідси – 4 кілометри.