За добу в зоні АТО шестеро військовослужбовців отримали поранення - Лисенко

13:33, 28 листопада 2016
Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції шестеро українських військовослужбовців отримали поранення.

Шестеро захисників України отримали поранення / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає.

Водночас, шестеро українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів. Четверо з них були поранені у Жовтому, двоє - в Авдіївській промзоні.

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