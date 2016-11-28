За добу в зоні АТО шестеро військовослужбовців отримали поранення - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає.

Водночас, шестеро українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів. Четверо з них були поранені у Жовтому, двоє - в Авдіївській промзоні.