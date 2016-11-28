Бойовики розповіли, за що розігнали чеську благодійну організацію

Про це Пушилін заявив 28 листопада, повідомляє "Українська правда", посилаючись на сайт бойовиків .

Ватажок бойовиків зазначив, що рішення позбавити акредитації благодійну організацію було ухвалено "одноголосно".

"Причинами стала низка порушень з боку організації, серед яких: вибудовування корупційних схем, спроби вивезення гуманітарної допомоги для подальшої її реалізації під виглядом псування, ведення провокаційної діяльності і вкрай презирливе ставлення до народу "ДНР", - зазначив Пушилін.

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Також, за його словами, представників "ДНР" обурив візит одного з керівників гуманітарної організації Яромира Штетина у розташування батальйону "Азов".

Як відомо, 26 листопада бойовики "ДНР" прийшли до донецького офісу чеської гуманітарної організації "Людина у скруті" з вимогою негайно згорнути її діяльність на Донбасі.

Відповідно до вимоги сепаратистів, "усі гуманітарні працівники "Людини у скруті" мають протягом 24 годин залишити територію "ДНР".