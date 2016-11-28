"ДНР" погодилась передати Україні тіла двох військових: у Міноборони розповіли деталі

Про це розповів начальник Управління військово-цивільного співробітництва Олексій Ноздрачов Міноборони. Ноздрачев каже, що особи загиблих бійців ще належить встановити, повідомляє Громадське радіо.

Читайте такожПід Бахмутом знайшли поховання людей у камуфляжній формі (фото)

«Нам вдалось інтенсифікувати процес видачі тіл загиблих. Ми продовжуємо цю роботу. Зараз ми нарощуємо темпи саме на напрямку повернення тіл загиблих саме в 2014 році, тих, хто загинув під час бойових дій або обстрілу артилерії» — сказав Ноздрачов.

Глава пошукової місії «Чорний тюльпан» Ярослав Жилкін повідомив, що має часткову інформацію про бійців, чиї тіла мають передати завтра українській стороні. Прізвища загиблих бійців називати не став.

«Ці бійці влітку 2014 року були доставлені в морг Донецька. Вони були поховані як невідомі. Зараз же на тому боці «дійшли руки», щоб звірити посмертні дані з тими запитами, які свого часу передавали родичі» — сказав Жилкін.

Про наміри передати тіла загиблих бойовики заявили у понеділок, 28 листопада.