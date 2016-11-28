На Приазов'ї бойовики "прасують" позиції військових від самого моря в Широкиному (відео)

Приазов'я бойовики "прасують" від самого моря в Широкиному до Гнутового і Павлополя.

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Так, на окремих ділянках тривають лише дистанційні перестрілки та свистять кулі ворожих снайперів, на інших – ледь не безперервно розриваються важкі снаряди, які нещодавно до Новоазовська підвезли з території Росії.