На Приазов'ї бойовики "прасують" позиції військових від самого моря в Широкиному (відео)
20:56, 28 листопада 2016Війна
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Від стрілецького вбивчого дріб'язку калібром 5,45 мм до 122-мм артилерійських снарядів випускають бойовики по позиціям сил АТО на Приазов'ї.
Приазов'я бойовики "прасують" від самого моря в Широкиному до Гнутового і Павлополя.
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Так, на окремих ділянках тривають лише дистанційні перестрілки та свистять кулі ворожих снайперів, на інших – ледь не безперервно розриваються важкі снаряди, які нещодавно до Новоазовська підвезли з території Росії.
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