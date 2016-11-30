Тільки з початку тижня до лікарні Мечникова доставили 9 поранених бійців

Як повідомив 056.ua заступник головного лікаря ОКЛ Юрій Скребець, тільки з початку тижня Мечникова доставили дев'ять поранених. Всього ж за час проведення АТО, за словами головного лікаря Сергія Риженка, у лікарні пройшли реабілітацію понад 2 тисяч військових. 99 відсотків поранених поставили на ноги.

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Але деякі з хворих залишаються у важкому стані. Вони практично у непритомному стані, однак під час глави УГКЦ Святослава, журналістів пустили в реанімацію. Хворі не заперечували проти зйомки. У лікарняних палатах перебувають як військові, так і цивільні. Деякі з них підірвалися на боєприпасах, деякі потрапили під обстріл. На їх реабілітацію підуть місяці.