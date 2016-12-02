Бойовики на Донбасі більше 40 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, ворог бив із кулеметів та БМП

Про це повідомили у прес-службі штабу АТО.

Зокрема, на Маріупольському напрямку із 120 та 82 міліметрових мінометів противник обстріляв Широкине, Красногорівку та Талаківку.

«З гранатометів, озброєння БМП зенітних установок та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по Мар’їнці, Новогригорівці, Новотроїцькому. По Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вів снайпер», - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому напрямку під вогонь гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапила Авдіївка, Зайцеве та Луганське.

А на Луганському напрямку ворог з мінометів калібру 120 та 82 міліметри обстріляв Балку Кошарну, а з гранатометів різних систем - Новоолександрівку, Троїцьке та Кримське. Знову обстрілювали і Станицю Луганську.