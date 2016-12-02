В Міноборони розповіли подробиці вбивства командира взводу у зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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«У Новотошківському районі, на Бахмутській трасі, що на Луганському напрямку, відбувся злочин – солдат вбив сержанта. Намагаючись уникнути відповідальності, він втік з позиції на БМП і намагався перетнути лінію фронту, щоб сховатись на окупованій території. Проте, майже одразу вбивця потрапив у ДТП і продовжив рух пішки, прихопивши з собою кулемет. Цей тяжкий злочин підпадає одразу під декілька статей Кримінального кодексу, і його розслідує військова прокуратура. Інших подробиць з цього приводу поки немає», - повідомив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у штабі АТО повідомили, що на Донбасі український боєць скоїв тяжкий злочин і втік до бойовиків.

Своєю чергою волонтер Роман Доник у Facebook поінформував, що український боєць-перебіжчик вбив у зоні АТО командира взводу й втік до бойовиків.

«Із приводу перебіжчика з 93-ї. Скоріш за все, він для цього й пішов до ЗСУ. Чисто контррозвідка проґавила. Прийшов через Красноармійський військкомат. Сам із Одеси. Росіянин», - написав він.

За повідомленням Доника, зрадник «дочекався, коли товариші по службі поїхали у справах, поранив із автомата, а потім добив ножем командира взводу».

Після цього, за даними волонтера, чоловік «зібрав зброю й гранатомети, сів у беху й намагався втекти на той бік». Водночас українські військові відразу відреагували, підключили міномети, і їм вдалося відбити БМП. «Сепарок втік на той бік», - додав Доник.