Український боєць-перебіжчик вбив у зоні АТО командира взводу – волонтер

Про це повідомив волонтер Роман Доник на своїй сторінці в Facebook.

«Із приводу перебіжчика з 93-ї. Скоріш за все, він для цього й пішов до ЗСУ. Чисто контррозвідка проґавила. Прийшов через Красноармійський військкомат. Сам із Одеси. Росіянин», - написав він.

За повідомленням Доника, зрадник «дочекався, коли товариші по службі поїхали у справах, поранив із автомата, а потім добив ножем командира взводу».

Далі, за даними волонтера, той «зібрав зброю й гранатомети, сів у беху й намагався втекти на той бік». Водночас українські військові відразу відреагували, підключили міномети, і їм вдалося відбити БМП. «Сепарок втік на той бік», - додав Доник.

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Волонтер вважає, що «якщо б нормально працювали військкомати, психологи та контррозвідка, то не втратили б хорошу людину, командира взводу».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в штабі АТО повідомили, що український боєць у зоні АТО скоїв тяжкий злочин і втік до бойовиків.

«Учора боєць одного з наших підрозділів скоїв тяжкий злочин. Із надією на те, що уникне покарання, він перейшов на бік противника», - йдеться в повідомленні.