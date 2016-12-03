Геращенко охарактеризував ракетні стрільби ЗСУ поблизу Криму

Про цьому він сказав в ефірі "112 Україна".

"Те, що Україна провела вперше за багато років ракетні стрільби, показало, що у нас ще протиповітряна оборона в змозі витримати удари російської авіації. Це сигнал Росії, що Україна зміцнює свій військовий потенціал. Це правильно, і я це підтримую", - сказав нардеп.

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Представники української влади неодноразово наголошували, що ракетні випробування Україна проводитиме згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

Напередодні навчань ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що Росія погрожувала Києву ракетним ударом у разі проведення ракетних стрільб поблизу тимчасово окупованого Криму.