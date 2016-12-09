На землі та у повітрі: в Україні пройшли успішні випробування безпілотної бойової техніки (фото)

Як повідомли УНІАН у прес-службі РНБО, про це заявив секретар відомства на полігоні Гончарівське Чернігівської області після завершення випробувань.

"Безпілотні технології - це дуже важливий напрямок розвитку озброєння та військової техніки для наших Збройних Сил. Вони дозволяють виконувати широкий комплекс розвідувальних та бойових завдань, при цьому, що для нас дуже важливо, зберігаючи життя наших військовослужбовців", - сказав Турчинов.

Він додав, що саме тому "питання створення сучасної безпілотної техніки стало одним із важливих напрямків діяльності для наших оборонних підприємств".

Разом з тим секретар РНБО повідомив, що відбулись випробування безпілотного багатофункціонального мінібронетранспортера "Фантом", який вже раніше був представлений "Укроборонпромом".

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"Сьогодні перевірялись його здатність з різних положень, в тому числі під час руху, і точно вражати цілі. Результатом ми задоволені", - сказав він.

"Також непогано під час випробувань себе зарекомендував і безпілотний бойовий модуль, поставлений на БМП. Його можна використовувати на звичайних БМП, та БТР", - додав Турчинов.

За його словами, вести вогонь з цього модулю (гармата, протитанкова ракета, кулемет) можна як зсередини бойової машини, так і з великої відстані від неї, перебуваючи в прихованому, захищеному місті.

"Це дасть нам значні переваги під час бойових дій, зокрема, в обороні", - додав він.

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Окрім того, були випробувані тактичні розвідувально-ударні безпілотні авіаційні комплекси, які дозволяють не тільки знаходити ворога, але і точно вражати визначені цілі.

"Саме такі комплекси чекають на передовій наші військові", - заявив Турчинов, додавши, що після незначних доопрацювань вже навесні "ми плануємо провести випробування цих ударних безпілотних комплексів в бойових умовах".

За словами Турчинова, важливо, що разом з виробництвом ударних БПЛА розпочато виробництво спеціальних боєприпасів осколочно-фугасної, кумулятивної та термобаричної дії разом із засобами наведення, які будуть використовуватись цими комплексами під час виконання бойових завдань.

Він повідомив, що дія цих боєприпасів була перевірена під час випробувань.

"Я сподіваюсь, що ті результати, які ми сьогодні отримали на полігоні, найближчим часом будуть підтверджені в бойових умовах", - підсумував очільник РНБО під час підбиття підсумків випробувань з військовими та керівниками оборонних підприємств.