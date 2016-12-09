В Україні провели випробування вогневого "Мисливця", оснащеного сучасним бойовим модулем (фото)

Про це йдеться у повідомленні "Укроборонпрому".

Ця система здатна у автоматичному режимі розпізнавати та відслідковувати цілі та є одним із елементів створення роботизованих бойових модулів. Завдяки ній БМП-1УМД "Мисливець" може використовуватись не тільки як засіб транспортування та вогневої підтримки підрозділів, а й як автономна бойова одиниця із дистанційним керуванням.

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Окрім того, "Мисливець" оснащений німецьким двигуном, сучасним бойовим модулем із гарматно-ракетним озброєнням та комплексом зниження помітності.

"БМП-1УМД "Мисливець", попри крижаний дощ, провів стрільби на військовому полігоні у Київській області. За діями української бронетехніки спостерігав керівний склад Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони України та Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки використанню роботизованих бойових модулів значно скорочуються час відкриття вогню, бо система може самостійно розпізнати ціль та вести її на прицілі, очікуючи команди на постріл.