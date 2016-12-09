В Україні провели випробування вогневого "Мисливця", оснащеного сучасним бойовим модулем (фото)
ДП "Житомирський бронетанковий завод", який входить до складу ДК "Укроборонпром", показав можливості передової цифрової системи управління вогнем, яка встановлена на модернізованій версії БМП-1УМД та отримала назву "Мисливець".
Про це йдеться у повідомленні "Укроборонпрому".
Ця система здатна у автоматичному режимі розпізнавати та відслідковувати цілі та є одним із елементів створення роботизованих бойових модулів. Завдяки ній БМП-1УМД "Мисливець" може використовуватись не тільки як засіб транспортування та вогневої підтримки підрозділів, а й як автономна бойова одиниця із дистанційним керуванням.
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Окрім того, "Мисливець" оснащений німецьким двигуном, сучасним бойовим модулем із гарматно-ракетним озброєнням та комплексом зниження помітності.
"БМП-1УМД "Мисливець", попри крижаний дощ, провів стрільби на військовому полігоні у Київській області. За діями української бронетехніки спостерігав керівний склад Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони України та Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завдяки використанню роботизованих бойових модулів значно скорочуються час відкриття вогню, бо система може самостійно розпізнати ціль та вести її на прицілі, очікуючи команди на постріл.