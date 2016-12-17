За минулу добу в зоні АТО поранено двох українських військових - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу жоден військовий не загинув. Двоє дістали поранення в результаті артилерійського обстрілу біля села Невельське ", - сказав Лисенко.

За його словами, всього за добу бойовики випустили по позиціях українських військових 96 артилерійських снарядів і 383 мінометних міни.

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Так, на Луганському напрямку бойовики збільшили інтенсивність обстрілу в Попаснянському районі, а також продовжують військові провокації біля Станиці Луганської. Лисенко додав, що на цьому напрямку була задіяна артилерію калібром 122 і 152 мм, всього було випущено 29 мінометних мін і 32 артилерійських снаряди.

Також Лисенко повідомив, що на Донецькому напрямку бойовики обстріляли позиції українських військових біля Авдіївки, Горлівки, Майорска і Зайцевого.

За його словами, на Маріупольському напрямку 3/4 всіх обстрілів було зроблено з важкого озброєння, зокрема, мінометів калібрів 82 мм і 120-мм, а також великокаліберної артилерії.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня російсько-окупаційні війська 52 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО.