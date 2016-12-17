Протягом минулої доби відбулось 52 обстріли з боку бойовиків - прес-центр АТО

09:30, 17 грудня 2016
Війна
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Російсько-окупаційні війська 16 грудня значно збільшили інтенсивність обстрілів. 

Талаківка, Красногорівка, Широкине та Водяне також потрапляли під вогонь мінометів / фото УНІАН

Про це прес-центр АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку зі 152-міліметрової артилерії обстрілювали Талаківку. А зі 122-міліметрової - Широкине, Красногорівку, Лебединське та Водяне. 

У повідомленні йдеться, що Талаківка, Красногорівка, Широкине та Водяне також потрапляли під вогонь мінометів. По Мар’їнці, Гнутовому, Новотроїцькому і Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. По Широкиному – стріляла БМП ворога, а по Красногорівці – снайпер.

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На Луганському напрямку зі 152- міліметрової артилерії окупанти обстріляли Троїцьке та Новозванівку. З мінометів, гранатометів та стрілецької зброї – Попасну, Новоолександрівку, Станицю Луганську та Нижньотепле. 

На Донецькому напрямку з 122 міліметрової артилерії було обстріляне Невельське, а під вогонь мінометів, гранатометів та стрілецької зброї потрапили наші позиції поблизу Авдіївки та Луганського.

Загалом відбулося 52 обстріли.

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Теги: #обстріли