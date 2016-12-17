За сьогодні російсько-окупаційні війська здійснили 21 обстріл позицій сил АТО - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

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Зазначається, що ніч у зоні проведення АТО пройшла не спокійно. Окупанти з мінометів різних калібрів вели вогонь по Красногорівці, Павлополю, Лебединському, Широкиному. Водяне було обстріляно зі 152 та 122 міліметрової артилерії. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківка, Павлопіль, Старогнатівка та Широкине.

«На Луганському напрямку з мінометів і гранатометів російсько-окупаційні війська вели вогонь по Троїцькому та Станиці Луганській. По Новозванівці окупанти стріляли з протитанкових керованих ракетних комплексів», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, по Невельському, що на Донецькому напрямку вогонь вела 122 міліметрова артилерія.