У "ЛНР" назвали можливих наступників Плотницького на посаді ватажка "республіки"

Про це йдеться у статті "Апострофа".

Джерело, пов'язане з "адміністративними структурами ЛНР", зазначило, що у Болотова немає жодних досягнень, крім того, що він став першим керівником "республіки".

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Однак джерело додало, що замінити Плотницького кимось іншим є складним завданням.

Також він зазначив, що Плотницького можуть замінити на колишнього главу "Народної ради" Олексія Карякіна, якого у "ЛНР" звинувачують в підготовці державного перевороту".

Раніше колишній ватажок "ЛНР" Валерій Болотов, який живе в РФ, заявив, що "лідера" самопроголошеної республіки Ігоря Плотницького знімуть вже найближчим часом.