Проект "Стіна": У Луганській області роботи тільки почали, на Харківщині - готова половина

Про це заявив голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко в інтерв'ю газеті Голос України.

"Стіна" - це скоріше медійна назва проекту. Мова йде про інтелектуальну модель охорони державного кордону України, де різні технічні засоби поєднуються і доповнюють один одного. Це дозволяє як контролювати лінію державного кордону в режимі онлайн, так і оперативно реагувати в разі порушення», - заявив він.

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Проект фінансується з державного бюджету.

«Зараз тривають планові заходи по його виконанню на території Харківської та Луганської областей. Наприклад, в Харківській області вже виконано більше 50% робіт. У Луганській області роботи тільки почали. А ділянку відділу "Дергачі", на Харківщині, використовували як полігон для випробування технічних новацій, які зараз спільно з вченими впроваджуємо на нашому кордоні», - розповів Назаренко.

У той же час він повідомив, що на сьогодні облаштовано 264,6 км протитанкових ровів, 111,8 км рокадних доріг, 40,6 км контрольно-слідової смуги, 75,7 км загороджувального паркана.

«Придбали і вже використовуємо чотири бойових модулі. Обладнали комплексну систему захисту державного кордону в більшій частині Харківської області. Після введення системи візуально-технічного спостереження на дільницях, які облаштували зокрема, на відділенні "Дергачі" та сусідніх, кількість порушень мінімізовано», - додав він.

За словами Назаренка проект дуже важливий, оскільки вперше в Україні будують реальний кордон з Росією.

«Це справді та споруда, яка дозволить підвищити ефективність, а ризики і загрози значно зменшити.На жаль, фінансування достатньо обмежене і не дозволяє в повному обсязі виконувати проект. У 2015-му з бюджету при проекті майже 1 мільярд гривень було виділено лише 400 мільйонів. Цього року при проекті 1,200 мільярда гривень нам виділено лише 200 мільйонів, на сьогодні профінансовано 175 мільйонів. Також залишається неврегульованим питання щодо відведення земельних ділянок - так званих земель оборони вздовж лінії державного кордону», - підсумував він.