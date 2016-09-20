Проект "Стіна" виконаний лише на 12%: в цьому році на нього виділено 200 мільйонів гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк.

“На сьогодні роботи щодо облаштування кордону з Росією ведуться відповідно до виділених коштів. На поточний рік нам виділили 200 мільйонів гривень. Ми завершуємо роботи у Харківській області і розпочали в Луганській. Всього на сьогодні облаштовано 12% державного кордону з Росією. Це дуже мало”, - сказав Серватюк.

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Також він додав, що якби свого часу такий рівень облаштування кордону, який на сьогодні є у Харківській та Чернігівській областях, був на українсько-російському кордоні в Донецькій та Луганській областях, то сьогодні б Україна не мала такої ситуації на Сході, яка є: “Якщо те, що є у Чернігівській та Харківській областях, було б хоча б наполовину в Донецькій та Луганській, то можливо, багато питань, які ми мусимо зараз вирішувати – їх би не було. На сьогодні на Харківщині є де захищатися, де виконувати завдання, протидіяти диверсійно-розвідувальним групам".