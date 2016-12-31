Бій біля Крутої Балки: журналіст розповів подробиці загибелі українського бійця з позивним "Козак" (фото)

Як пише на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов, Проводенко був жителем Луганської області. Після початку війни вивіз родину до Києва, і пішов добровольцем на фронт.

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"29 грудня під час розвідувального виходу під Авдіївкою, його група виявила опорний пункт і зіткнулася з підрозділом російських найманців. Стрілянину відкрили майже впритул. Леонід особисто знищив, за даними противника, двох найманців, але прикриваючи відхід своєї групи, загинув смертю хоробрих", - розповів журналіст.

Крім цього, за його даними, "розлютовані вороги" виклали в інтернет відео і фото знущань над тілом загиблого воїна.

Журналіст додав, що прощання з загиблим воїном відбудеться 2 січня об 11.00 біля верхнього виходу з метро "Хрещатик" на Інститутській, поряд з пам'ятним знаком Героям Небесної сотні. Похорон - на Лук'янівському військовому кладовищі.

У Проводенка в Києві сім'я, двоє його синів залишилися сиротами.

Як повідомляв УНІАН, в результаті бойового зіткнення в районі Крутої Балки загинув один військовослужбовець Збройних сил України.

"Вчора (29 листопада - УНІАН), близько 15.00 в районі населеного пункту Крута Балка, розташованого на Донецькому напрямку, відбулося бойове зіткнення між одним з підрозділів сил антитерористичної операції і бойовиками російсько-терористичних військ. Бій тривав близько тридцяти хвилин, завдяки злагодженим діям підрозділів сил АТО ворог змушений був відступити", – повідомляв штаб АТО.