Бій біля Крутої Балки: у штабі АТО розповіли подробиці та повідомили про втрати

11:40, 29 грудня 2016
Війна
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У результаті бойового зіткнення в районі Крутої Балки загинув один військовослужбовець Збройних сил України.

У результаті бою на Донеччині загинув військовий / УНІАН

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

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"Вчора, близько 15.00, у районі населеного пункту Крута Балка, що на Донецькому напрямку, відбулося бойове зіткнення між одним із підрозділів сил антитерористичної операції та бойовиками російсько-терористичних військ. Бій тривав близько тридцяти хвилин, завдяки злагодженим діям підрозділів сил АТО ворог змушений був відступити", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за минулу добу на Донбасі відбулося 50 порушень режиму припинення вогню, одне з них – бойове зіткнення.

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Теги: #АТО#військові#бій