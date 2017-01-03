Бойовики гатили по позиціях ЗСУ на Донбасі, одного військового поранено
18:59, 03 січня 2017Війна
1589 0
Бойовики сьогодні 23 рази обстріляли позиції Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, одного військовослужбовця було поранено.
На Донбасі поранено одного українського військового / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, на Маріупольському напрямку із озброєння БМП та гранатометів окупанти неодноразово стріляли по Широкиному, Павлополю, Мар’їнці та Водяному. По Широкиному та Талаківці також вогонь вели снайпери.
Читайте такожУ Дніпрі в лікарні помер один з поранених на Донбасі українських військових
Крім того, за даними прес-центру штабу АТО, з гранатометів та стрілецької зброї бойовики протягом дня багаторазово обстрілювали Новозванівку, що на Луганському напрямку.
На Донецькому напрямку зі 82-міліметрових мінометів терористи обстріляли Луганське, а зі стрілецької зброї - Зайцеве та Луганське.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter