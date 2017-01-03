Бойовики гатили по позиціях ЗСУ на Донбасі, одного військового поранено

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, на Маріупольському напрямку із озброєння БМП та гранатометів окупанти неодноразово стріляли по Широкиному, Павлополю, Мар’їнці та Водяному. По Широкиному та Талаківці також вогонь вели снайпери.

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Крім того, за даними прес-центру штабу АТО, з гранатометів та стрілецької зброї бойовики протягом дня багаторазово обстрілювали Новозванівку, що на Луганському напрямку.

На Донецькому напрямку зі 82-міліметрових мінометів терористи обстріляли Луганське, а зі стрілецької зброї - Зайцеве та Луганське.